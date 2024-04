Les jeudis de la Pouponnière La pouponnière Lille, jeudi 16 mai 2024.

Les jeudis de la Pouponnière Table ronde autour de l’auto-édition comme moyen de diffusion. Jeudi 16 mai, 18h00 La pouponnière Entrée libre

De la création à la diffusion, venez découvrir des éditions locales autoéditées, rencontrez leurs auteurs et partagez leurs expériences.

L’exposition Voix de Wazemmes de Bakonet Jackonet sera également

ouverte en présence de l’artiste.

Le premier jeudi de chaque mois, la Pouponnière ouvre ses portes de 18h à

21h afin de vous proposer un moment convivial, d’échanges en lien avec la

création artistique.

La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s'inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d'un nouvel espace de pratique et d'échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit

Bakonet Jackonet