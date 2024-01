Jardin des fleurs les jardins du peyroux Prompsat, vendredi 31 mai 2024.

Jardin des fleurs Beneficiez d un moment de quietude au milieu d un magnifique jardin de fleurs .Profitez en pour vous initier au cintrage de verre ……rien n est impossible … 31 mai 2 juin les jardins du peyroux pensez a reservez a l avance pour avoir un peu de calme et de serenite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Beneficiez d un moment de quietude au milieu d un magnifique jardin de fleurs .Profitez en pour vous initier au cintrage de verre ……rien n est impossible …

les jardins du peyroux rue du peyroux 63200 Prompsat Prompsat 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 35 29 71 [{« type »: « email », « value »: « jardinsdupeyroux@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0760420578 »}] Le jardin de 2000m2 dans le village a été créé en 2000 sur un terrain en friche où il n’y avait rien.

Au fur et à mesure, le jardin a pris forme avec la création d’un pigeonnier; de bassins, d’une serre et de différents aménagement architecturaux respectant les techniques anciennes avec la récupération de matériaux locaux (pierre de volvic).

Le jardin de curé est constitué majoritairement de vivaces; pivoines et rosiers; carrés d’inspiration médiévale en gaulettes de châtaignier; une serre de 1930 et une autre de culture ainsi qu’un jeu d’échec en bois

philipperolland63@gmail.com©