LES INOUBLIABLES MUSIQUES THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban, samedi 27 avril 2024.

Les plus grandes bandes originales du cinéma italien, interprétées en live par l’orchestre Radici, avec pour toile de fond des extraits de ces chefs d’œuvre du 7e art. Séquence par séquence, Rocco Femia, partage récits et anecdotes pour un spectacle non seulement grandiose, émouvant, vivant mais aussi drôle et instructif. Inoubliable, en somme !

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:30

THEATRE OLYMPE DE GOUGES 4 PLACE LEFRANC DE POMPIGNAN 82000 Montauban 82