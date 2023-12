Bien, reprenons Les Grésilles Nantheuil, 6 juin 2024, Nantheuil.

Nantheuil Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 20:30:00

fin : 2024-06-06

Divagation biographique pour 1 interprète musicien né en 1987, 2 clarinettes, un ensemble de Voix off et un homard bleu d’Atlantique.

On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de repas de famille, de flûte à bec et de conseillers Pôle Emploi, de « est ce que vous êtes chauds Carcassonne ?!!!! » et d’une possible réincarnation en homard bleu d’Atlantique.

C’est de la fiction semi-autobiographique qui révèle et s’amuse de la dimension poétique, humoristique, absurde et sensible dissimulée dans le réel. C’est un hublot de machine à voyager dans l’intimité d’une vie de musicien, celle qu’on ne peut pas voir quand il revêt sa carapace de scène.

C’est un spectacle qui se situe quelque part entre le théâtre, la musique live et la création radiophonique..

Les Grésilles Salle culturelle Le Nantholia

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-14 par Isle-Auvézère