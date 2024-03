Les Garçons Bouchers 6Mic Aix-en-Provence, vendredi 11 octobre 2024.

Les Garçons Bouchers ♫♫♫ Vendredi 11 octobre, 20h30 6Mic A partir de 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-11T20:30:00+02:00 – 2024-10-11T22:30:00+02:00

Fin : 2024-10-11T20:30:00+02:00 – 2024-10-11T22:30:00+02:00

Le 16 Septembre 2023, un à François Hadji-Lazaro, disparu le 25 Février dernier, a été rendu à la Fête de l’Humanité à Paris. Le spectacle « Tchao François », a réuni des des Garçons Bouchers et de Pigalle, dont Pierrot Sapu le chanteur emblématique des Garçons Bouchers. Collégialement et à la suite de cette soirée forte en émotion, le collectif a souhaité faire une tournée pour .

Le répertoire sera composé des du groupe comme La Bière, La Lambada on n’aime pas ça, Carnivore, Le Rap des Garçons Bouchers, et de chansons ponctuant les 12 ans de carrière du groupe.

Pierre Hadji-Lazaro, fils de François, a réalisé un ç , et qui sera diffusé sur écran durant le concert, François y apparaissant comme un ange tutélaire.

Le groupe est composé de Pierrot Sapu (chant), Gaël Mesny (guitare), Benoit Simon (basse), JP Motte (batterie), Toto Rossi (trompette), Stefff Gotkovski (saxo), et Jissé Batut (son).

Tarifs : plein fosse 24€ / réduit fosse 22€

Guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Billetterie : https://bit.ly/494a9Tw

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

_____________________________________________________________

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur