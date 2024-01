Les gamers du Turfu : atelier familial de création d’univers imaginaire à l’aide de l’IA Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, samedi 20 avril 2024.

Le samedi 20 avril 2024

de 14h00 à 16h00

.Tout public. A partir de 7 ans. gratuit

Atelier parents et enfants dès 7 ans en duo, trio ou quatuor

Venez créer l’univers d’un jeu vidéo en famille avec les gamers du Turfu!

Pitch de l’atelier : Des équipes de jeunes Hakaishin du quartier des étangs roses et d’autres quartiers d’île de France, se sont réunis pour inventer des jeux à l’aide de l’intelligence artificielle

Description de l’atelier :

Présentation de l’univers du TURFU et de ses règles

Discours sur l’IA et les enjeux liés aux réseaux sociaux (Stable Diffusion, Deep Fake, Avatars animés)

Temps de création d’un univers par groupe

Temps de développement d’un univers avec l’aide d’une IA conversationnelle et selon des règles données au préalable

Prototypage de l’univers à travers des outils aux choix (création d’avatar, génération d’image, synthèse vocale)

Exploration des univers dans un open world, Minetest

Une des dimensions de ce travail de création d’univers permet d’initier les parents aux outils qui permettent de créer les images que leurs enfants voient de manière constante sur les réseaux sociaux tels que TikTok ou Snapchat et rendre compte de la possibilité de comprendre les processus techniques derrières afin de les désacraliser, notamment pour en tirer le potentiel créatif afin de pouvoir s’amuser avec pour se raconter des histoires et rendre compte d’une pratique intergénérationnelle qui met le processus d’imagination en avant. Tel est aussi l’objectif du Turfu imaginé par Makan Fofanna et Riwad Salim.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

Contact : +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

gamers du turfu