Les Foulées Pompignacaises Pompignac, samedi 13 avril 2024.

Les Foulées Pompignacaises reviennent pour leur 17e édition avec un week-end festif et sportif. Au programme marches, trails, course pour enfants mais aussi feu d’artifice et soirée dansante.

Inscription à partir du 17 février. EUR.

Début : 2024-04-13 20:00:00

fin : 2024-04-14

Place de l’Entre Deux Mers

Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine fouleespompignacaises@gmail.com

