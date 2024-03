Les Forces Majeures / Tournée symphonique à Vélo Migné, mardi 14 mai 2024.

Les Forces Majeures / Tournée symphonique à Vélo Migné Indre

Mardi

Ils sont 23 sur scène et 30 à vélo… Cet orchestre symphonique vient au plus près de chez vous… en vélo. Partez à sa rencontre.

Créé en 2014, sous l’impulsion de Raphaël Merlin chef d’orchestre, violoncelliste du Quatuor Ebène et compositeur le collectif Les Forces Majeures rassemble des musicien.nes issu.e.s de formations régulières de musique de chambre et d’orchestres hexagonaux de premier plan.

Les Forces Majeures partagent non seulement une vision artistique ouverte à la diversité, mais aussi certaines valeurs de solidarité, de convivialité et de disponibilité pour la contemplation.

Cet orchestre XXL va sillonner le Parc naturel régional de la Brenne du 13 au 21 mai en s’arrêtant dans les écoles, au bord d’un étang, dans les collèges… au plus proche des gens.

Pour cette étape en Grand Brenne à Migné vous les retrouverez à l’étang Mouton… peut-être avec un verre à la main… Venez ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 19:30:00

fin : 2024-05-14

Etang Mouton

Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire info@parc-naturel-brenne.fr

L’événement Les Forces Majeures / Tournée symphonique à Vélo Migné a été mis à jour le 2024-03-11 par Destination Brenne