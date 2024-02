Les fêtes de Sainte-Anne Rethel, samedi 27 juillet 2024.

Les fêtes de Sainte-Anne Rethel Ardennes

PROGRAMME 2023Samedi 29 JUILLET OUVERTURE OFFICIELLE DES FÊTES DE SAINTE-ANNE 2023- 9h00 − Concours de pétanque organisé au foirail par la Fanny Rethéloise ¬Les 50 ans du Club¬ (pour les licenciés)- 16h30 − Aubade à Monsieur le Maire par l’Harmonie municipale dans les jardins de l’hôtel de Ville et présentation de la Reine de Sainte-Anne et ses Dauphines- 17h30 − Ouverture officielle des fêtes de Sainte-Anne- 22h00 à 01h30 − Bal avec l’Orchestre¬SYSTEM’B- 2h00 − Fermeture de la fêteDimanche 30 JUILLET GRANDE CAVALCADE- 10h30 − Messe à l’Église Saint-Nicolas animée par l’Harmonie municipale en présence de la Reine de Sainte-Anne et ses Dauphines- 11h00 − Concours de pétanque de la Sainte-Anne sur le site du Foirail (ouvert à tous) Organisé par la Fanny Rethéloise- 12h00 − Apéritif dans les jardins de l’hôtel de ville à la sortie de la messe- 14h00 − Ouverture des manèges- 15h00 − Grande Cavalcade avec de nombreux groupes folkloriques et chars Départ boulevard Robert Masson- 21h30 à 0h30 − Bal animé par l’orchestre COVERBOX- 1h00 − Fermeture de la fêteLundi 31 JUILLET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIVE- 12h00 − Visite et déjeuner de la Reine de Sainte-Anne et de ses dauphines à la Résidence Pierre SIEGEL- 15h00 − Visite de la Reine de Sainte-Anne et de ses dauphines à l’EPHAD Geneviève De Gaulle Anthonioz- 16h00 − Ouverture des manèges Parade des animaux géants animation offerte par les industriels forains- 21h30 à 0h00 − Soirée Country animée par TOLY ANIMATION- 0h30 − Fermeture de la fêteMardi 1er AOÛT LES MASCOTTES EN DÉROUTE- 14h00 − Ouverture des manèges- 16h00 − Parade de Mascottes animation offerte par les industriels forains- 21h30 à 0h00 − Bal animé par l’orchestre PRÉSENCE- 0h30 − Fermeture de la fêteMercredi 2 AOÛT REPAS DES SÉNIORS- 12h00 − Repas offert aux séniors (de + 65 ans) à la brasserie “Au feu de bois” Inscriptions en Mairie de Rethel Animation par Bernard BOJANEK- 14h00 − Ouverture des manèges- 14h00 à 18h00 − Thé dansant animé par le groupe Bernard BOJANEK au Tivoli- 0h00 − Fermeture de la fêteJeudi 3 AOÛT JOURNÉE TARIF RÉDUIT- 14h00 − Ouverture des manèges- 21h00 − Grande tombola gratuite organisée par les industriels forains- 22h00 à 1h30 − Bal avec l’orchestre Anthracite (pop/rock années 80)- 2h00 − Fermeture de la fêteVendredi 4 AOÛT SOIRÉE BAVAROISE- 15h00 − Ouverture des manèges- 22h00 à 1h30 − Soirée bavaroise animée par l’orchestre DIE FREIWILLIGEN- 2h00 − Fermeture de la fêteSamedi 5 AOÛT SOIRÉE DANSANTE- 15h00 − Ouverture des manèges- 22h00 à 1h30 − Bal animé par l’orchestre LONG STORY SHORT- 2h00 − Fermeture de la fêteDimanche 6 AOÛT FEU D’ARTIFICE- 14h00 − Ouverture des manèges- 22h30 − Grand feu d’artifices aux Charmilles- 0h00 − Fermeture de la fête

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27

fin : 2024-08-04

Promenade des Isles

Rethel 08300 Ardennes Grand Est contact@villederethel.fr

