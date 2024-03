Les femmes et le sport 1924-2024 : cent ans de conquêtes. Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, samedi 25 mai 2024.

Le samedi 25 mai 2024

de 16h00 à 18h00

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Sur réservation

Lecture d’une nouvelle issue du recueil Les Olympes, suivie d’une rencontre avec Carole Trébor et Jo Witek

Paris accueillait en 1924 les Jeux Olympiques durant

lesquels plusieurs femmes s’illustrèrent : la joueuse de tennis danoise

Ellen Osiier et surtout Gertrude Ederle (médaille de bronze au 100 m nage

libre), qui deux ans plus tard créera l’engouement en devenant la première

femme à traverser la Manche à la nage.

Cet exploit est raconté dans une nouvelle

que Jo Witek lui consacre dans le recueil Les Olympes, dirigé par Carole

Trébor (éditions Albin Michel, 2024). Cet ouvrage met à l’honneur le destin de

8 femmes sportives amateures ou professionnelles qui ont marqué par leur

carrière, leurs exploits et leurs détermination un tournant pour les femmes

dans leurs disciplines sportives.

En 2024, on s’interroge encore sur les

inégalités dans le sport, où l’exigence du corps est la plus extrême, où les

femmes y sont jugées au-delà de leurs performances. Comment le monde du sport

professionnel intègre-t-il désormais les exigences des sportives pour assurer

leurs performances et leur épanouissement ? Quels combats reste-t-il à

mener ?

Lecture par les comédiens de Carrelage collectif de

« Trudy, la mer à bras-le-corps » issu du recueil Les Olympes.

Suivie d’une rencontre avec :

– Carole Trébor,

historienne, autrice et réalisatrice de documentaires. Elle écrit pour la

jeunesse : la série Nina Volkovitch, l’un des tomes de la série U4.

Jules (Nathan, Syros) et plus récemment Combien de pas jusqu’à la

lune ? et Louise Michel, je suis tout en orage.

– Jo Witek, autrice qui écrit particulièrement pour

la jeunesse des romans noirs, sociaux ou féministes : Les errantes,

J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle. Elle défend une littérature

qui invite les jeunes au questionnement.

