[Les Estivales du Patrimoine] Spectacle musical et participatif à la Truffe de Jacotte Rouziers-de-Touraine, samedi 27 juillet 2024.

Dans le cadre des Estivales du Patrimoine, Les Truffes de Jacotte vous propose un spectacle musical et participatif.

Programme ;

17h Visite guidée de la truffière et du site

18h30 Spectacle

20h15 Apéritif et dégustation de truffes

Producteur de truffes noires françaises et souhaitant faire découvrir sa passion, Martial Cochet a créé en 2020 La Truffe de Jacotte . Vous serez accueilli pour une visite de la truffière et une dégustation de la truffe en toute convivialité. Une occasion unique de découvrir le patrimoine gastronomique du territoire. L’accueil du public et le parking sont à l’adresse suivante 2 Chemin du Radoi. Le spectacle sera joué dans la cave de réception de l’Étang de Bourmay. Duo TéZig vous proposera un concert sonorisé Violon-guitare-chant, par le duo Minouchk et Lorenzo. Ils reprendront des chansons connues, comme plus inédites. Le spectacle se tiendra pendant 1h30, il est accessible pour les enfants à partir de 8 ans. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 17:00:00

fin : 2024-07-27 20:30:00

Rouziers-de-Touraine 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

