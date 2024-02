[Les Estivales du Patrimoine] Musique Jazz Américain au Jardin du Clos Saint-Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais, samedi 8 juin 2024.

[Les Estivales du Patrimoine] Musique Jazz Américain au Jardin du Clos Saint-Gilles Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Dans le cadre des Estivales du Patrimoine 2024, le Jardin du Clos Saint-Gilles vous ouvre ses portes pour un concert de musique jazz américain.

Programme

18 h: Accueil du public

18h30 Visite par les propriétaires

19h30 Concert suivi d’un verre de l’amitié avec ses amuse-bouches

Cette demeure du XVIIIème siècle, ancienne métairie de l´abbaye de St Florent-de-Saumur a

été vendue comme bien national en 1792. Caractérisée par un fronton triangulaire de style

classique, elle est sise à côté de la chapelle du même nom, datée du XVème siècle sur une

base du XIIème. Son jardin de 8 500 m² est structuré à la française et comporte une grande

diversité végétale.

Trio Love Endeavor, c’est une envolée vers le swing, teinté de jazz et de chanson que

vous propose le trio Love Endeavor. C’est la voix féminine agile et amusée d’Alix Debien

qui s’entremêle au chant de la guitare lead de Kevin Goubern aux airs swings et raffinés. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 18:00:00

fin : 2024-06-08 20:00:00

Rue Saint-Gilles

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire labicheagile@gmail.com

