Les Epopées “L’étrange cas du Dr Bertine et de son portrait” Caves Bertine Moulins Allier

Moulins

Caves Bertine Moulins

Les Epopées “L’étrange cas du Dr Bertine et de son portrait” Caves Bertine Moulins, mercredi 30 octobre 2024.

Les Epopées “L’étrange cas du Dr Bertine et de son portrait”

Caves Bertine 1 rue Voltaire Moulins Allier

A mi-chemin entre jeu de rôle et atelier d’écriture, participez à une aventure littéraire dont vous êtes le héros/l’héroïne !

12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-30 21:00:00

fin : 2024-10-30 22:30:00

Caves Bertine 1 rue Voltaire

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes angeline.laplumedemaat@gmail.com

L’événement Les Epopées “L’étrange cas du Dr Bertine et de son portrait” Moulins a été mis à jour le 2024-10-07 par Office du tourisme de Moulins & sa région

mercredi 30 octobre 2024 Les Epopées “L’étrange cas du Dr Bertine et de son portrait” Caves Bertine Moulins Les Epopées "L'étrange cas du Dr Bertine et de son portrait" Caves Bertine 1 rue Voltaire Moulins Allier 2024-10-30 à 21:00:00 .A mi-chemin entre jeu de rôle et atelier d'écriture, participez à une aventure littéraire dont vous êtes le héros/l'héroïne !