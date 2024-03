Les enfants, les écrans et moi… Médiathèque du Bois fleuri Lormont, samedi 18 mai 2024.

Les enfants, les écrans et moi… Atelier parentalité animé par Laure David, accompagnante en parentalité de l’association Pitchounes Etc. Samedi 18 mai, 10h30 Médiathèque du Bois fleuri Parents. Gratuit

Quel parent connecté êtes-vous ?

Omniprésents dans nos vies, quelle place les écrans prennent-ils dans nos habitudes familiales ? Quel équilibre trouver ? Comment apprendre à nos enfants à s’informer, à se protéger sur les réseaux ? Comment maîtriser le temps consacré aux écrans ?

Cet atelier est destiné aux parents qui veulent échanger et partager leurs expériences au sujet des écrans au sein de leur famille. Laure David, accompagnante en parentalité et psychopédagogie animera cet atelier et vous apportera des informations théoriques, si nécessaire.

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

