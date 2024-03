Les Éclatantes Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 7 juin 2024.

Les Éclatantes Une soirée unique de divertissements et de concerts avec Synapson, Breakbot et Warner Case.

Assistez à des concerts live, participez à des ateliers et profitez des espaces dans une ambiance unique ! Vendredi 7 juin, 20h00 Cité des sciences et de l’Industrie Tarif prévente à 18 € au lieu de 21 € jusqu’au 5 mai 2024 seulement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T23:59:00+02:00

Avant d’entamer la période estivale, une nouvelle soirée pour participer à un plateau artistique, à des spectacles musicaux et béneficier d’un accès aux expositions et au planétarium.

Au programme

Synapson

Synapson, est formé en 2009 par les multi instrumentistes français Alexandre Chiere et Paul Cucuron. Le duo, affirme un style éclectique et privilégie une musique généreuse brassant diverses influences pour toucher le public et lui faire « sentir » la musique.

Breakbot & Irfane

Breakbot a un style unique, mêlant funk, soul, disco à des éléments contemporains. Avec Irfane, il a revitalisé des genres musicaux classiques avec créativité.

Warner Case

Warner Case, alias Jay xero, est basé aux États-Unis. Il s’est démarqué avec sa fusion unique de house, funk et disco. Sa musique captivante a contribué à bâtir sa réputation dans la musique électronique.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/ »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

concert expositions