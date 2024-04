Les Échappées inattendues : Promenade le long d’un pétale Planétarium de Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin, samedi 1 juin 2024.

Les Échappées inattendues : Promenade le long d’un pétale Le CNRS et le Planétarium de Vaulx-en-Velin, en collaboration avec RSA cosmos, vous invitent pour une ballade sur une fleur de Pétunia ! Les fleurs ont toujours fasciné par leurs couleurs, leurs form… Samedi 1 juin, 17h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Entrée gratuite, sur inscription

Début : 2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:45:00+02:00

Fin : 2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:45:00+02:00

Le CNRS et le Planétarium de Vaulx-en-Velin, en collaboration avec RSA cosmos, vous invitent pour une ballade sur une fleur de Pétunia ! Les fleurs ont toujours fasciné par leurs couleurs, leurs formes et leur grande diversité. Les pétales sont les organes floraux les plus attractifs, aussi bien pour nous que pour les insectes pollinisateurs. Mais qu’est-ce qu’un pétale exactement ? Comment ses cellules arrivent-elles à produire la couleur et l’iridescence des fleurs ?

Marie Monniaux mène ses recherches au laboratoire Reproduction et développement des plantes (RDP).

Un accès libre au jardin astronomique et aux expositions du planétarium seront proposées sur toute la journée du samedi.

Terres d’aventures ou d’inconnues, le jardin vous invite à naviguer naturellement entre différentes ambiances minérales ou organiques, humides ou sèches… Méandre après méandre, découvrez la richesse du vivant de notre planète à travers la complexité des espèces végétales qui vous attendent. C’est l’occasion d’observer les particularités de notre planète, sa biodiversité à protéger, mais aussi d’interroger sa position dans l’Univers, de reconnaître sa seule beauté parmi toutes les autres planètes connues ou à découvrir. Au fil des explorations, les chemins du jardin convergent vers une passerelle menant à l’Observatoire, lieu de rencontre incontournable entre le ciel et la Terre. Contemplez alors l’Univers : le monde des astres est à l’image de la vie sur Terre, d’une infinie richesse.

Ces recherches et cette conférence immersive ont été financées en tout ou partie par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin

Le Planétarium est un équipement culturel de la Ville de Vaulx-en-Velin dédié à la découverte de l'astronomie, de l'exploration spatiale et de l'astrophysique. En transports en commun :

Bus C3, C8, 52 ou 57, arrêt « Vaulx Hôtel de Ville Campus ».

Depuis le périphérique Laurent Bonnevay, suivre « Vaulx-en-Velin centre ». Passer le pont de Cusset, puis toujours tout droit en tenant la droite, suivre « Hôtel de Ville ». Parking de l’Hôtel de Ville gratuit.

© Mathilde Chopy