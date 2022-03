Les Drives de Bordeaux 2022 Golf du Médoc Resort, 1 juillet 2022, Louens.

Les Drives de Bordeaux 2022

du vendredi 1 juillet au dimanche 3 juillet à Golf du Médoc Resort

Les inscriptions sont ouvertes pour cette nouvelle édition qui fera étape au Grand Saint-Emilionnais Golf Club et au Golf du Médoc Resort (parcours des Chateaux et des Vignes), du 1 au 3 juillet prochains. Une nouveauté cette année, nous vous proposons une extension de votre séjour au Golf International d’Arcachon pour un 4ème tour qui se conclura par une dégustation d’huitres et fruits de mer sur les berges du bassin. Pour tous les épicuriens, les Drives de Bordeaux sont l’opportunité d’allier les plaisirs du golf et du terroir sur quelques-uns des plus beaux parcours de France. Retrouvez l’ensemble des informations et inscrivez-vous sur le site : [www.lesdrivesdebordeaux.com](http://www.lesdrivesdebordeaux.com)

Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet

Votre été golf débute avec les Drives de Bordeaux 2022 !

Golf du Médoc Resort Chemin de Courmateau 33290 Le Pian Médoc Louens Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T08:30:00 2022-07-01T09:00:00;2022-07-01T09:00:00 2022-07-01T22:30:00;2022-07-02T08:30:00 2022-07-02T00:28:00;2022-07-03T08:30:00 2022-07-03T16:30:00