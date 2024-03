Journée détente « Yoga et Art » Flower Power Holom Bordeaux, dimanche 5 mai 2024.

Journée détente « Yoga et Art » Flower Power C’est le printemps !!! Déployer son énergie et libérer sa créativité, voilà le combo parfait pour être en pleine forme et profiter pleinement des beaux jours. Dimanche 5 mai, 08h30 Holom Tarif choisi : entre 80 et 120 euros – Règlement à l’inscription.

Début : 2024-05-05T08:30:00+02:00 – 2024-05-05T19:30:00+02:00

Fin : 2024-05-05T08:30:00+02:00 – 2024-05-05T19:30:00+02:00

Comme une envie de renaissance…

A l’image de la nature qui s’éveille au printemps, nous vivons et ressentons ce cycle naturel de la vie, avec l’arrivée des premiers rayons du soleil et l’écolsion des premiers bourgeons, des fleurs… Nous sentons ce besoin de bouger, de respirer à pleins poumons, d’aller dehors profiter de ce spectacle… Rappelez-vous ces sensations et le bien-être ressenti.

Pour vous aider à déployer pleinement votre énergie et profiter au maximum ce cette période d’éveil, avant l’été, venez me retrouver au studio le temps d’une journée, rien qu’à vous, pour vous régénérer et vous créer une véritable bulle de sérénité et de légèreté.

Au programme : du yoga mandala flow, de la respiration, de la méditation, de la pratique artistique (techniques mixtes thème floral), du journaling, un brunch healthy, pour revenir à soi, harmoniser corps et esprit, réveiller sa lumière, savourer pleinement ce moment pour soi et se remplir de belles énergies.

Yoga accessible à toutes et nul besoin de savoir dessiner ou peindre ! Venir juste avec l’envie de vivre un joli moment et de se laisser porter…

Mon coeur est impatient de vous accueillir !

A très vite !

Namaste

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.holom.fr Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

