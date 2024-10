Les Concerts du Mardi “Make America Groove again” Place des Consuls Cahors Lot

Les Concerts du Mardi “Make America Groove again” Place des Consuls Cahors, mardi 10 décembre 2024.

Les Concerts du Mardi “Make America Groove again”

Avec tout ce non-sens politico-médiatique actuel qui nous vient d’outre-Atlantique, on finit par oublier que les Etats Unis ont été le cœur de la musique “groove”.

Depuis la naissance du jazz, au début du siècle dernier, jusqu’au hip hop dernier cri, “America” fut l’ambassadeur DU pays où le monde entier pouvait se rencontrer, s’entendre, s’apprécier, se métisser… agissant comme un aimant à la créativité et stimulant l’audace des musiciens ; deux autres courants majeurs du groove y sont nés la salsa et le funk.

Or, tout aimant a deux faces ; l’une attire, l’autre éloigne… Il nous a semblé alors opportun de suggérer à nos amis nord-américains ” Make America GROOVE Again ” (please !).

Le sextet vous propose pour cette soirée un programme savamment dosé de musique latine, de funk & de jazz entremêlés.

En un mot GROOVE !

François Chanut, basses

Sylvain Calmon, batterie

Benjamin Roques, guitare

Florent Lapeyre, claviers

Thierry Chèze, saxophone ténor

Diego El Cubano , percussions 55 EUR.

Début : 2024-12-10 18:30:00

