Les Concerts du mardi “El Caminante” Place des Consuls Cahors Lot

Cahors

Place des Consuls Cahors

Les Concerts du mardi “El Caminante” Place des Consuls Cahors, mardi 11 mars 2025.

Les Concerts du mardi “El Caminante”

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors Lot

Récital de piano aux couleurs romantiques.

Alejandro Céspedes Martín nous invite à un voyage à travers la richesse émotionnelle de la musique romantique pour piano. La Ballade n° 1 de Chopin, la deuxième Ballade de Liszt et les Variations sérieuses de Mendelssohn nous plongent dans un monde de lyrisme et de virtuosité. Chacun de ces trois grands compositeurs nous mène vers différents paysages sonores, sur un chemin d’introspection de drame et de beauté.

À Antonio Machado pour le mot de la fin “Caminante no hay camino, se hace camino al tocar…”

Alejandro Céspedes-Martín, piano 55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2025-03-11 18:30:00

fin : 2025-03-11

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

