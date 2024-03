Les compositrices de Musical Bounce Back Conservatoire de Marseille Marseille, samedi 13 avril 2024.

Les compositrices de Musical Bounce Back ♫♫♫ Samedi 13 avril, 20h00 Conservatoire de Marseille 8 / 15€

Du 06 au 13 avril 2024, Marseille accueille le point d’orgue du projet européen MUSICAL BOUNCE BACK initié par PIANO AND CO, direction artistique Nathalie Négro, qui vise à mettre en lumière les femmes en musique et le Matrimoine musical.

14h45 – TABLE RONDE

Les femmes musiciennes sont dangereuses

Une table ronde autour de la place des femmes dans la création musicale aujourd’hui, sera animée par Pierre-Yves GINET. Journaliste, auteur et expert spécialiste des questions relatives à l’égalité femmes-hommes, il sera entouré de la rappeuse, musicienne et autrice AMALIA, d’Annie COSTE, autrice d’un ouvrage intitulé « Les femmes musiciennes sont dangereuses», de la pianiste compositrice Macha GHARIBIAN (Révélation des Victoires du Jazz 2020) et de la compositrice Eve RISSER.

Entrée libre – Réservation conseillée : https://www.billetweb.fr/table-ronde-les-femmes…

17h – PROJECTION – RENCONTRE

Musique Maestra !

Extraits du documentaire d’Anne ALIX.

La réalisatrice Anne ALIX est l’œil à qui PIANO AND CO a confié la fabrication d’un documentaire sur le projet européen MUSICAL BOUNCE BACK qu’elle a suivi depuis son lancement.

Elle présentera ici, des extraits de « Musique Maestra ! » qui retrace le parcours d’artistes musiciennes et capte des moments forts du projet.

Cette projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Anne ALIX, Eve RISSER, compositrice, Nathalie NÉGRO, directrice de PIANO AND CO.

20h – CONCERT

Soirée #2 : Les compositrices de Musical Bounce Back

Lors de deux soirées, PIANO AND CO vous propose de partir à la découverte de pièces classiques et contemporaines de femmes découvertes au fil des trois années qu’aura duré le projet.

Les 30 jeunes musicien.ne.s du projet (Grèce, Portugal, Chypre, France et Arménie) se réunissent et forment un grand ensemble pour la création d’Eve RISSER, compositrice française ayant reçu le Prix Paul Acket Award en 2023. Cette commande de PIANO AND CO est une œuvre interculturelle, croisant instruments traditionnels et classiques.

En première partie de cette soirée, les œuvres de sept autres compositrices seront interprétées par les musicien.ne.s du projet en petites formations de musique de chambre.

Une scénographie immersive rompant avec le classique rapport au public frontal permettra à chacun.e de découvrir, dans une plus grande proximité, le jeu des interprètes et leurs instruments, dont certains sont issus de l’instrumentarium traditionnel, tels que le Qanûn, le Bloul qui est une flûte arménienne, ou le Bouzouki.

Compositrices européennes : Artemis AIFOTITI – Laure ESCUDIER – Erika MARKOSYAN – Sophie LACAZE – Alberta ALVES DE SOUSA – Mariana VIERA – Sofia KAMAGIANNI – Marie GRANDVAL.

Bar sur place

TARIFS :

Tarif plein 15€ / Tarif réduit 8€

Du 8 au 13 avril

Parcours – exposition – Entrée libre

Différents espaces ont été investis au sein du Conservatoire Pierre Barbizet afin de jouer sur la visibilité et l’invisibilité des compositrices dans ce parcours singulier imaginé par Nathalie NÉGRO et scénographié par Claudine BERTOMEU.

En 2023, MUSICAL BOUNCE BACK a reçu le label “ONU Femmes France / Génération Égalité” pour l’important travail de diffusion qui a été mené à l’échelle européenne.

