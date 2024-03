LES COMÉDIES MUSICALES LA TOURNÉE OFFICIELLE La Barroise Bar-le-Duc, mardi 14 mai 2024.

Mardi

Après deux tournées à succès en 2022 et 2023, LES COMÉDIES MUSICALES reviennent pour une nouvelle série de dates événement en 2024 ! Avec la participation exceptionnelle d’Hélène Ségara.

Démarrée en janvier 2022, cette aventure réunit sur scène les plus grandes stars des comédies musicales pour vous interpréter en solo, en duo, en trio ou en collégiale les plus grands tubes des comédies musicales françaises et internationales. 100% en live avec leurs musiciens. Plus de 50 tubes et 2H de spectacle !

“Un spectacle qui déchaîne le public” M6.

“ Un spectacle chaleureux et nostalgique” Feel the vibe.

“ Le meilleur des comédies musicales sur scène” M6.Tout public

44 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:00:00

fin : 2024-05-14 23:00:00

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est

