LES COLOCS DEFONCE DE RIRE Clermond-Ferrand, vendredi 3 mai 2024.

Tous les ingrédients du café-théâtre de boulevard sont réunis dans cette comédie.Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont montés sur la capitale pour devenir comédiens… Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise ! C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien arrivant tout droit du Marais. Ces 2 amis méridionaux se sont préparés à tout sauf à ça ! Quiproquos, surprises et crises de nerfs.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 21:00

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermond-Ferrand 63