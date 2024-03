LES CLISSONNANTES 2024 Clisson, jeudi 3 octobre 2024.

LES CLISSONNANTES 2024 Clisson Loire-Atlantique

ÉDITION 2024 PASSIONS

La musique est le reflet des passions humaines. De l’amour à la détresse face à la mort qu’inspirent les relations entre Frédéric Chopin et George Sand, des plaisirs simples ou intimistes d’une jeunesse romantique vécue par Fanny et Félix Mendelssohn ou encore le miroir des émotions mélancoliques et tragiques partagées par Clara et Robert Schumann, les Passions des femmes et des hommes de musique nous ouvrent le plus court chemin vers leurs cœurs et leurs âmes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-03

fin : 2024-10-06

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement LES CLISSONNANTES 2024 Clisson a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire