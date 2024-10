Les Choristes – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain, vendredi 1 novembre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-11-01 20:00 –

Gratuit : non 25 € à 79 €BILLETTERIES : zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr

À l’occasion du 20e anniversaire de sa sortie au cinéma, le film culte “Les Choristes” qui a réuni plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde revient sur scène lors d’une tournée de ciné-concerts dans toute la France. Poussez les portes de l’internat “Fond de l’Étang” aux côtés des 60 musiciens du Yellow Socks Orchestra et d’un chœur d’enfants qui interpréteront, sous la direction du Maestro Nicolas Simon, la célèbre bande-originale du film pendant sa projection sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images. Laissez-vous emporter par la musique composée par Bruno Coulais, nominé aux Oscars et récompensé du César de la meilleure musique de film, avec les titres qui ont marqué toute une génération : “Vois sur ton chemin” et “Caresse sur l’océan”.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

vendredi 1 novembre 2024 Les Choristes – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Les Choristes - Ciné-concert Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain 2024-11-01 Boulevard du Zénith Centre À l’occasion du 20e anniversaire de sa sortie au cinéma, le film culte "Les Choristes" qui a réuni plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde revient sur scène lors d’une tournée de ciné-concerts dans toute la France. Poussez les portes de l’internat "Fond de l’Étang" aux côtés des 60 musiciens du Yellow Socks Orchestra et d’un chœur d’enfants qui interpréteront, sous la direction du Maestro Nicolas Simon, la célèbre bande-originale du film pendant sa projection sur écran géant, en parfaite synchronisation avec les images. Laissez-vous emporter par la musique composée par Bruno Coulais, nominé aux Oscars et récompensé du César de la meilleure musique de film, avec les titres qui ont marqué toute une génération : "Vois sur ton chemin" et "Caresse sur l’océan".