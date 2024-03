Les carriers du Maupuy, leur vie au camp de Beausoleil Bibliothèque Multimédia Guéret, jeudi 21 mars 2024.

Les carriers du Maupuy, leur vie au camp de Beausoleil Bibliothèque Multimédia Guéret Creuse

Conférence et exposition organisées par le Conseil de quartier de Champegaud, en partenariat avec l’association El Fogolar Del Monpy et le Comité de Jumelage de Saint Sulpice le Guérétois / Torreano.

La conférence sera suivi d’un instant de convivialité et de la découverte de l’exposition sur les tailleurs de pierre de la Creuse.

Places limitées. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 18:00:00

fin : 2024-03-21 20:00:00

Bibliothèque Multimédia 8 Avenue Fayolle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

