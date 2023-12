SCENE NATIONALE – Monte-Cristo Avenue des Lissiers Aubusson, 18 janvier 2024, Aubusson.

Aubusson Creuse

D’après l’oeuvre de Dumas

RÉCIT MUSICAL – Cie La Volige – Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux

Edmond Dantès, jeune marin de 19 ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après 14 année d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort. L’art des séries si prisé dans nos foyers ne date pas d’hier : en 1844, Dumas entamait la publication du mythique roman-feuilleton le Comte de Monte-Cristo. Le conteur Nicolas Bonneau, la musicienne-chanteuse Fanny Chériaux et le guitariste Mathias Castagné revisitent ce monument sur le mode d’un palpitant polar radiophonique.

– Jeudi 18 janvier à 14h30 et 20h30

– Durée : 1h40

– À partir de 10 ans.

Avenue des Lissiers

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



