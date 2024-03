LES AVENTURIERS Centre de loisirs nautiques et de plein air Marcillac-la-Croisille, vendredi 5 juillet 2024.

LES AVENTURIERS dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 6 – 19 juillet Centre de loisirs nautiques et de plein air 980 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-06T00:00:00+02:00 – 2024-07-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-19T00:00:00+02:00 – 2024-07-19T23:59:00+02:00

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Située en Corrèze, à 20 mn de Tulle et 40 mn de Brive-la-Gaillarde, Marcillac-la-Croisille est en plein cœur d’un pays boisé, sur les bord d’un lac. Notre centre est idéalement situé, en pleine nature. C’est surtout l’endroit idéal pour pratiquer les activités sportives et de découvertes. En effet, à la croisée des chemins, entre les vallées de la Dordogne et du Doustre, cette station verte de vacances constitue une halte privilégiée pour le repos et la détente. Amoureux ou non de la nature, ce séjour est fait pour vous. Programme d’activités et cadre ne cessent de séduire…

HEBERGEMENT:

Notre établissement bénéficie d’un emplacement exceptionnel, à seulement 20 mètres du lac. Les jeunes pourront donc, en quelques instants, à pieds, rejoindre la base nautique/plage et ainsi se baigner ou prendre part aux activités.

Structure familiale : capacité 50 jeunes

Etablissement entièrement à notre disposition : pas de cohabitation

Centre à 20 mètres du lac/plage

Parc arboré autour du centre

Nombreux équipements

Un cadre superbe

Chambres de 3 lits dans la bâtiment principal

Chambres de 8 à 10 lits dans l’annexe principal, au cœur de la forêt.

Chambres spacieuses avec rangements pour les valises et effets personnels

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

SEMAINE 1: initiation à 5 activités:

– accrobranche

-Voile

-VTT

-Paddle

– Canoë

SEMAINE 2: chaque jeune effectuera 2 séances dans une actiité choisie parmi la liste ci-dessus

EN COMPLEMENT:

– 2 séances de bouée tractée

– randonnées pédestres

– baignades surveillées dans le lac

– En dehors des heures d’activités, les jeunes profiteront de la salle vidéo et des terrains de beach-volley, de tennis, de badminton, de pétanque et bien sûr les traditionnelles activités et veillées du centre de vacances.

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Plus d’informations: https://www.adav-vacances.com/sejour/centre-de-loisirs-nautiques-et-de-plein-air

Centre de loisirs nautiques et de plein air 10 promenade du lac Marcillac-la-Croisille 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Plus d'informations: https://www.adav-vacances.com/sejour/centre-de-loisirs-nautiques-et-de-plein-air

Association ADAV