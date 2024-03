LES AVENTURES DE BLACK SPAROW ESPACE CULTUREL – LE ROËLAN Erdeven, samedi 27 avril 2024.

Black Sparow est le légendaire capitaine du Normandie Volant, le navire le plus rapide des mers et des airs.Suite à un désaccord avec son équipage, il est envoyé sur terre pour accomplir 5 quêtes.Black Sparow a réussi à en accomplir 4 mais la dernière reste très difficile…L’aiderez-vous à réussir sa quête et ainsi faire de lui le plus grand capitaine de tous les temps ?Les aventures de Black Sparow est un spectacle pour enfants de 3 à 8 ans qui mêle contes, énigmes, danse et interactivité.Ce spectacle participatif fait le bonheur des enfants et des parents.

Tarif : 13.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 16:00

ESPACE CULTUREL – LE ROËLAN 9 RUE ABBE LE BARH 56410 Erdeven 56