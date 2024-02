Les arts, les animaux et les hommes Cosne-Cours-sur-Loire, dimanche 26 mai 2024.

Dans le cadre de la Fête de la nature, organisée par la Ville de Cosne-Cours-sur-Loire et en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

Oiseaux, papillons, serpents, poissons, gibier… l’Homme vit au quotidien entouré d’animaux, même en ville. Citons aussi chauves-souris, chouettes et hiboux, certes plus discrets car ils sortent à l’heure où nous rentrons dans nos foyers ! Ils sont donc là, sous nos yeux et à portée d’oreille, nous cohabitons c’est-à-dire que nous partageons le même espace sans même parfois y prêter gare, un écosystème en somme.

A y regarder de plus près, ils fourmillent également dans les collections d’un musée… Si si regardez bien, on les déniche ici ou là sur des objets hétéroclites, l’occasion de réaliser un inventaire à la Prévert un chandelier, un sommier de violoncelle, un bouton de manchette, un vase balustre, une assiette, un plat à barbe, un brûle-parfum, un plat en étain, une gravure, un tableau… Tendez l’oreille maintenant, entendez-vous gazouiller, chuinter, claqueter, craqueter, criailler, huer, siffler, grogner, bramer ou vagir, les reconnaissez-vous ? A la faveur de cette cacophonie, nos réserves et nos salles, d’ordinaires calmes et feutrées, pourraient devenir de véritables ménageries !

Qu’on se le dise, vous pourriez avoir des surprises, le plaisir ne sera pas que pour vos yeux, une fois n’est pas coutume au musée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 10:00:00

fin : 2024-05-26 11:30:00

Place de la Résistance

Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté musee@mairiecosnesurloire.fr

