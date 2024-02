LES AMOUREUX DE MOLIERE ESPACE SAINT EXUPERY Salle Jean COCTEAU Franconville La Garenne, vendredi 3 mai 2024.

Mise en scène : Les Mauvais Elèves En collaboration artistique avec : Corinne et Gilles BENIZIO (Shirley et Dino) Avec : Valérian BEHAR-BONNET, Elisa BENIZIO, Bérénice COUDY, Antoine RICHARDEt voilà, il fallait s’y attendre, s’en méfier même, peut-être. Après Marivaux, Shakespeare, et les grands monologues du répertoire classique dans Les Grands Rôles, Les Mauvais Élèves s’attaquent à Molière. Joyeusement conduits par le duo Shirley et Dino, ils proposent une galerie de personnages hauts en couleur et déjantés qui servent une dizaine de scènes incontournables et drôlissimes de Molière. L’occasion de découvrir entre autres un Harpagon plus avare que jamais, un Dom Juan zélé et loquace, une amoureuse transie et convaincue, un valet de mauvaise foi. Les Amoureux de Molière est un spectacle pop et pétillant, avec toujours beaucoup de liberté et de tendresse, de chansons et de sorties de route… ***** Les excellents Mauvais Élèves s’attaquent avec bonheur aux grands classiques du théâtre. Rires garantis ! Le Parisien Durée: 1h20

Tarif : 21.00 – 24.20 euros.

Début : 2024-05-03 à 21:00

Réservez votre billet ici

ESPACE SAINT EXUPERY Salle Jean COCTEAU 32 Bis, Rue de la Station 95130 Franconville La Garenne 95