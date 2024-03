Les amis du cheval Musée de Plein Air Villeneuve-d’Ascq, dimanche 4 août 2024.

Les amis du cheval Hommage au cheval Dimanche 4 août, 10h00 Musée de Plein Air Compris dans le tarif d’entrée au Musée : tarif plein / réduit 3

Une journée au triple galop pour toute la famille ! Gabriel Tassart, notre bourrelier prend d’assaut cette journée. Au programme : promenade en calèche et à dos de poney, démonstrations de maréchalerie et bourrellerie, ateliers de sculptures et bien évidemment de fabuleux spectacles équestres.

Rendez-vous : à partir de 10h.

A partir de 10h : Balades en calèche commentée par un villageois du 19ème siècle

De 11h à 12h et de 14h à 18h : Course de cheval bâton et concours de lancer de fer de chevaux.

A partir de 11h : Démonstration de ferrage sur un cheval avec un marechal ferrant.

Spectacles équestres de chevaux boulonnais

15h à 18h : Ateliers familiaux sur le thème du cheval ! Repartez avec votre création !

11h et 18h : Rendez-vous animaux. Accompagnez notre villageois à la rencontre des animaux de la ferme !

A 15h : Visite guidée du musée avec nos villageois en costume d’époque.

Musée de Plein Air 143 Rue Colbert, 59493 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59493 Nord Hauts-de-France