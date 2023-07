Marché paysan et spectacle de contes Les amis de Saint-Cirq Saint-Cirq-Lapopie, 26 juillet 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie,Lot

Venez composer votre repas auprès de producteurs locaux, et assister ensuite à un spectacle de contes..

2023-07-26 19:00:00 fin : 2023-07-26 . EUR.

Les amis de Saint-Cirq

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



Come and compose your own meal from local producers, followed by a storytelling show.

Venga y prepare su propia comida a partir de productos locales, seguida de un espectáculo de cuentacuentos.

Stellen Sie sich Ihre Mahlzeit bei lokalen Produzenten zusammen und sehen Sie sich anschließend eine Märchenaufführung an.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie