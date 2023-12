Visite guidée : Le pont Valentré et ses abords Office de tourisme de Cahors Cahors, 4 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Le pont Valentré est le monument le plus connu de Cahors, à juste titre sans doute puisqu’il s’agit de l’ouvrage d’art fortifié médiéval le plus complet de France. La découverte extérieure de ce bâtiment emblématique* est accompagnée d’une découverte de ses alentours : chaussée, écluse, chemin de halage, résurgence de la fontaine des Chartreux et Maison de l’Eau (ancienne station de pompage de Cabazat).

*inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 «Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France».

2024-05-02 10:30:00 fin : 2024-05-02 . EUR.

Office de tourisme de Cahors Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie



The Valentré Bridge is the most famous monument in Cahors, and rightly so since it is the most complete medieval fortified structure in France. The discovery of the exterior of this emblematic building* is accompanied by a discovery of its surroundings: roadway, lock, towpath, resurgence of the Chartreux fountain and Maison de l’Eau (former pumping station of Cabazat).

*inscribed on the Unesco World Heritage list within the framework of Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

El puente de Valentré es el monumento más conocido de Cahors, y con razón, ya que es la estructura fortificada medieval más completa de Francia. El descubrimiento del exterior de este emblemático edificio* va acompañado del descubrimiento de su entorno: calzada, esclusa, camino de sirga, resurgimiento de la fuente de Chartreux y Maison de l’Eau (antigua estación de bombeo de Cabazat).

*inscrita en el Patrimonio Mundial de la Unesco en el marco del « Camino de Santiago en Francia » del año 868

Die Valentré-Brücke ist das bekannteste Bauwerk von Cahors, wahrscheinlich zu Recht, denn es handelt sich um das vollständigste mittelalterliche Festungsbauwerk in Frankreich. Die äußere Erkundung dieses symbolträchtigen Bauwerks* wird von einer Entdeckung der Umgebung begleitet: Fahrbahn, Schleuse, Treidelpfad, Wiederentstehung der Fontaine des Chartreux und Maison de l’Eau (ehemalige Pumpstation von Cabazat).

*auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes im Rahmen des Gutes 868 « Die Wege nach Santiago de Compostela in Frankreich » eingetragen

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cahors – Vallée du Lot