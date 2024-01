DÎNER-SPECTACLE TRIBUTE TO MOTOWN LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE Deauville, 8 juin 2024, Deauville.

Dîner-spectacle dansant au Salon des Ambassadeurs à 20H00Le Casino Barrière Deauville vous ouvre sa scène Barrière dans le cadre majestueux du salon des Ambassadeurs pour des soirées festives rythmées par les chansons incontournables. Entre disco, motown et latino… des shows en live à vivre intensément.DÎNER-SPECTACLE MOTOWNUn spectacle musical incroyable interprété en live par 4 artistes qui rendent hommage au Motown et à sa culture afro-américaine à travers les plus grands tubes des années 70-80 : Les Suprêmes, Aretha Franklin, Diana Ross, Jackson Five, The Temptations…La piste de danse n’attend plus que vous pour s’enflammer !

Tarif : 47.50 – 90.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES AMBASSADEURS CASINO BARRIÈRE 2 RUE EDMOND BLANC 14800 Deauville 14