Les 80 ans de la Libération de Pavilly Pavilly, samedi 31 août 2024.

Les 80 ans de la Libération de Pavilly Pavilly Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-08-31 11:30:00

fin : 2024-09-01 18:00:00

Pour les 80 ans de la Libération, la ville de Pavilly et l’association France 44 organisent un anniversaire marquant à travers une reconstitution historique sur deux jours.

Samedi 31 août à 11h30 inauguration du campement, à 14h15 passage du jury dans le centre-ville pour récompenser les vitrines des commerçants décorées, à 16h cérémonie d’hommage aux résistants au cimetière et à 17h30 défilé des véhicules dans le centre-ville. Soirée dansante à 21h et match de boxe interalliés en tenues et décors d’époque à 23h.

Dimanche 1er septembre, les festivités de reconstitution d’époque se poursuivront avec à 9h30, l’ouverture du camp, puis à 10h convoi à Pavilly et dans les communes des alentours, à 11h, remise des coupes aux participants pour clore ces deux jours de festivités. De nombreux participants seront présents avec des véhicules d’époque, des tenues et objets d’époque. Une exposition sera aussi présentée durant ces deux jours. Le site est totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et le Colombier, lieu d’exposition est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pavilly 76570 Seine-Maritime Normandie rebeccacommunication@pavilly.fr



