Les 5 sens du parc : visite guidée Musée du Domaine royal de Marly Marly-le-Roi, samedi 1 juin 2024.

Les 5 sens du parc : visite guidée Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Musée du Domaine royal de Marly 10 euros et gratuit pour les moins de 18 ans – Sur inscription

Cette visite guidée vous fait découvrir l’envers du décor patrimonial du parc du Domaine royal de Marly : une nature bien vivante au sein de laquelle la faune et la flore reprennent leur droit !

Durée : 1h30 – à partir de 8 ans Tarif exceptionnel : 10 euros / gratuit pour les moins de 18 ans.

Musée du Domaine royal de Marly 1 Grille royale – Parc de Marly 78160 Marly-le-Roi Marly-le-Roi 78160 Yvelines Île-de-France Le musée du Domaine royal de Marly présente l'histoire du château de Marly, conçu et créé par Louis XIV.

Ce château-jardin fut admiré de toute l’Europe tout comme sa 8e merveille du monde, la machine de Marly qui alimentait les fontaines des jardins.

Seuls quelques privilégiés sont invités à partager le quotidien du roi durant des séjours dénommés des Marlys. Les usages de Marly sont différents de Versailles.

Cette résidence de chasse disparaît au début du XIXe siècle. Parking

