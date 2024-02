Les 10h musette Salle de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay, dimanche 28 juillet 2024.

Les 10h musette Salle de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Comme chaque année, le comité des fêtes de Saint-Martin-de-Sanzay vous invite à ses 10 heures de musette. L’orchestre Calypso de Grégory Bercé et les Balladins se relaieront toutes les deux heures pour faire danser le public jusqu’à la nuit, puis les sept musiciens joueront ensemble en fin de soirée

Boissons et vestiaires gratuits. Restauration traditionnelle sur place possible à la Guinguette, réservation obligatoire au 06 80 07 01 09. 13 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 14:00:00

fin : 2024-07-28

Salle de la Ballastière Chemin d’Uzu

Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les 10h musette Saint-Martin-de-Sanzay a été mis à jour le 2024-02-22 par Maison du Thouarsais