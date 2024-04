Léonore Klein : La Mine de Léo TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-11 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11 € / 15 € Billetterie : 02 40 12 12 28

Chanson française/humour. « La Mine de Léo », c’est de la chanson française exotique. C’est un peu comme une tranche d’ananas après un repas traditionnel. C’est frais, acidulé et ça donne la pêche ! Fille d’une grande famille de musiciens lorrains, Léo n’aime pas les chemins tout tracés. Des morceaux chaloupés, enjoués et dansants, accompagnés de textes criants de vérité, un tantinet punk et malicieux. « La Mine de Léo » donne un univers joyeux et révolté. Léo parle de la vie en général et surtout de la sienne. Elle nous livre, avec sa voix grave et atypique, une vision intime et pourtant si universelle du monde. Une vision moderne qui donne envie d’aller plus loin. Écrit et interprété par Léonore Klein. Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre Ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com https://www.tntheatre.com/