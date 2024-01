CHIEN NOIR L’ENTREPOT Le Haillan, vendredi 7 juin 2024.

1ère PARTIE : ORÉSur des arrangements pointillistes de guitares, pianos et programmations électroniques, chien noir interprète ses chansons d’une voix gracile qui évoque le paradis perdu de l’enfance. Accrocheuses et légères, on a envie de les écouter en boucle, puis de plonger en elles, parce qu’il y a un monde sous la surface.Si chien noir assume une référence, ou une inspiration, c’est celle de l’Américain Sufjan Stevens, avec son album Carrie & Lowell. Il s’est reconnu dans ce disque, qui lui a montré la voie pour transformer un limon biographique en chansons lumineuses. La musique a ce pouvoir, et les chansons de chien noir en sont assurément dotées.Après un premier EP en juin 2021 (naïve), chien noir récolte les sélections (Chantier des Francos, le FAIR…), les synchros (campagne nationale La Redoute) et une belle nomination aux Victoires de la Musique 2022.Oré : c’est une fille sans chichi et qui en a sous la casquette. Elle est armée d’un flux solide (on pense à MC Solaar), de petites chorégraphies, et s’accompagne d’un ukulélé et de petites machines qu’elle maîtrise à merveille. Bref, elle est franchement emballante !En partenariat avec Bordeaux ChansonDans le cadre du festival Le Haillan Chanté 13ème éditionLes billets ne sont ni échangeables, ni remboursables, sauf en cas de report ou d’annulation du spectacle.

Tarif : 17.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-06-07 à 21:00

Réservez votre billet ici

L’ENTREPOT 13, rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan 33