Le Noiseur LE COLISEE, 12 avril 2024, LENS. Le Noiseur LE COLISEE. Un spectacle à la date du 2024-04-12 à 20:00 (2024-04-12 au ). Tarif : 13.0 à 13.0 euros. THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE présente : ce spectacle. Après un premier disque remarqué (Du bout des lèvres, sorti en 2015), Simon Campocasso alias Le Noiseur revient avec son deuxième album, le bien nommé Relax. Écrites et composées pour la plupart en 2020, année pas très érotique, les chansons qui le composent, poursuivent la trajectoire initiée sur l'Ep Musique de Chambre, sorti il y a quelques mois et qui comptabilise déjà plusieurs millions de streams.Réservations PMR : 03 21 69 08 18Tarif réduit pour : chômeurs, seniors + de 65 ans, jeunes – de 26 ans.

