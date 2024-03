L’enfant de l’orchestre Compiègne, dimanche 14 avril 2024.

L’enfant de l’orchestre Compiègne Oise

Genre Spectacle à partir de 5 ans

Un spectacle pour découvrir les tubes de la musique classique, en chanson, grâce aux oeuvres de Mozart, Beethoven, Vivaldi, Schubert, Tchaïkovsky, Rossini, Ravel…

C’est l’histoire d’une petite fille née dans un grand orchestre symphonique. Sa maman en est la chef et le dirige brillamment du bout de sa baguette. La petite Ama grandit, entourée de violons, de contrebasses, de trompettes, de clarinettes et tous les autres instruments, bercée par l’amour de sa maman et dorlotée par les musiciens…

L’orchestre, c’est sa famille, son terrain de jeux, sa maison. Ce spectacle permet aux enfants de s’approprier les plus grands « tubes » de la musique classique à travers une belle histoire pleine d’aventures et d’émotions. 1313 13 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 11:00:00

fin : 2024-04-14

1 BIS Place Saint-Jacques

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France romain@letheatreamoustaches.com

