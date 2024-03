L’émission très très très spéciale Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d’Ascq, vendredi 12 avril 2024.

L’émission très très très spéciale Découvrez « L’émission très très très spéciale » le vendredi 12 avril 2024 à 19h00 à l’Espace culture, campus cité scientifique. Gratuit sur réservation. Vendredi 12 avril, 19h00 Espace Culture Université de Lille Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:00:00+02:00

Découvrez « L’émission très très très spéciale » le vendredi 12 avril 2024 à 19h00 à l’Espace culture, campus cité scientifique. Gratuit sur réservation.

L’émission très très très spéciale

La C.U.L.T (Compagnie universitaire lilloise de théâtre), en partenariat avec la Comédie-Française, vous présente leur création, fruit de rencontres avec différents intervenants de la métropole de Lille et de la Comédie-Française. Le texte est issu de trouvailles à l’intersection de différents médias pour créer une forme théâtrale où les comédiens peuvent exprimer leur point de vue sur le monde actuel en utilisant des textes qui comptent pour eux.

Réservation sur : https://www.eventbrite.fr/e/billets-lemission-tres-tres-tres-speciale-856062735687

Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-lemission-tres-tres-tres-speciale-856062735687 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Partenariat avec la Comu00e9die-Franu00e7aise », « type »: « rich », « title »: « Lu2019u00e9mission tru00e8s tru00e8s tru00e8s spu00e9ciale », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F710820359%2F1926523792083%2F1%2Foriginal.20240304-135553?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C0%2C380%2C190&s=8ce2fba8cec1f481bfa4aae458533814 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-lemission-tres-tres-tres-speciale-856062735687 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-lemission-tres-tres-tres-speciale-856062735687 »}]