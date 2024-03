Légendes et nature aux cascades de Mortain Mortain-Bocage, vendredi 19 juillet 2024.

Légendes et nature aux cascades de Mortain Mortain-Bocage Manche

La succession de cascades enserrées dans un canyon crée une ambiance particulièrement fraîche, favorisant la présence d’une flore exceptionnelle, mais insoupçonnée au premier abord. Découvrez cette biodiversité et les légendes de diable et d’ondines qui ont marqué ces lieux.

La succession de cascades enserrées dans un canyon crée une ambiance particulièrement fraîche, favorisant la présence d’une flore exceptionnelle, mais insoupçonnée au premier abord. Découvrez cette biodiversité et les légendes de diable et d’ondines qui ont marqué ces lieux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 15:00:00

fin : 2024-07-19 17:00:00

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie

L’événement Légendes et nature aux cascades de Mortain Mortain-Bocage a été mis à jour le 2024-02-29 par Partenaires extérieurs