Lectures au Jardin de l’Atelier du Mille Pattes, conférence, concert, contes… Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Forcalquier

Lectures au Jardin de l’Atelier du Mille Pattes, conférence, concert, contes… Nous vous proposons des moments de lecture autour des cinq sens 1 et 2 juin Jardin de L’Atelier du Mille Pattes Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Nous vous proposons des moments de lecture autour des cinq sens au jardin du 1er au 9 juin 2024 inclus

Le samedi 1er juin un concert à 18:30h

Le dimanche 2 juin et dimanche 9 juin conférence et échange sur « L’Art de visiter un Jardin » à 17:00h

Le samedi 8 juin Spectacle de Contes à 18:30h

Jardin de L’Atelier du Mille Pattes 3 rue des Trinitaires 04300 Forcalquier Forcalquier 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 52 32 89 86 http://latelierdumillepattes.com Jardin discret avec vue dominante sur Forcalquier, riche de divers espaces servant d’écrin aux Poteries de l’Atelier du Mille Pattes. Je vous propose chaque jour à 10H30 et 15H une visite commentée et partagée sur la création du Jardin depuis 1900 à ce jour. Je vous expliquerai les réalisations des différents espaces sur les plantations adaptées aux terrains secs et ombragés. Parking public à proximité

Catherine et Pierre Pasteau