Lectures animées de Noël Route de la Bazouge Vaiges, vendredi 6 décembre 2024.

Céline FOURMOND, liseuse et raconteuse d’histoires pour enfants, vous propose des lectures animées, où le récit s’accompagne d’objets et de musique.

Observez les décors, marionnettes et figurines prendre vie dans ce moment intime de lecture et de partage autour du thème de Noël.

Pour les familles, à partir de 3 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-06 17:00:00

fin : 2024-12-06

Route de la Bazouge Médiathèque

Vaiges 53480 Mayenne Pays de la Loire

