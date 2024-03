Lecture spectacle « Bouts de ficelle et sortilèges » Roberte Lamy Goujounac, samedi 23 mars 2024.

Lecture spectacle « Bouts de ficelle et sortilèges » Roberte Lamy Goujounac Lot

L’association Goujoun’Art vous propose une lecture/spectacle intitulée « Bouts de ficelle et sortilèges » avec Roberte Lamy.

Roberte Lamy ouvre les portes du merveilleux entre « Conteries et Chansons » et entraîne les enfants dans une ronde de facéties. Elle lit des contes à dormir debout et à faire froid dans le dos…

Avec toutes les histoires que l’on raconte dans les livres, d’enfants perdus, abandonnés dans la forêt, de loups, de méchantes sorcières qui donnent des pommes empoisonnées à de gentilles petites filles qui n’ont rien demandé, il n’y a pas de quoi être rassuré !

Heureusement, un petit bout de pain est distribué à chacun avant le début des contes, car avec un petit bout de pain dans la poche, rien à craindre… ce sont les fées qui le disent!

Avec ces créatures de l’imaginaire collectif, la Sorcière et la Fée, Roberte Lamy, au travers de ces contes originaux, vise à réhabiliter ces figures traditionnelles, liées à la faune et à la flore, ces femmes savantes et autonomes, ambiguës, qui connaissent le pouvoir des plantes et bien plus encore …

Avec ses histoires, la Conteuse évoque la magie qui est autour de nous, sous nos pieds, dans les airs et sous les pierres. Magie que nous ne savons pas voir, tous occupés à être occupés

En lien avec l’association Puy-l’Evêque Patrimoine

Contes originaux écrits par Roberte Lamy

Durée 50 minutes

Tout Public à partir de 5 ans EUR.

Salle des fêtes

Goujounac 46250 Lot Occitanie

