Léa Crevon : Tombée du nid Compagnie du Café-Théâtre Nantes, mardi 14 mai 2024.

One woman show musical. Sous ses airs de pin-up, une pincée d’humour et un soupçon de provocation en supplément, Léa rêve de devenir vieille, déteste les principes de notre société qu’elle ne comprend pas et sait que les choses peuvent changer de couleurs si on les regarde autrement… Léa est un joli bonbon qu’il ne faut pas croquer au risque de s’y casser une dent ! Formée aux Arts du Music-Hall, Léa est une artiste pluridisciplinaire. Découverte dans l’émission « Incroyable Talent », comédienne dans le spectacle « Ohlala Sexy Crazy Artistic », elle se produit dans plusieurs cabarets. On la retrouve plus récemment dans « L’Oiseau Paradis », la nouvelle revue du Paradis Latin, où elle tient l’un des rôles principaux. Représentations du 14 au 18 mai 2024 à 21hdans la petite salle

