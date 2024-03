Le Weekend des Curiosités Le Bikini Ramonville-Saint-Agne, vendredi 31 mai 2024.

Le Weekend des Curiosités Festival de musiques actuelles mettant en lumière les artistes de demain 31 mai – 2 juin Le Bikini

Début : 2024-05-31T18:00:00+02:00 – 2024-05-31T23:55:00+02:00

Fin : 2024-06-02T18:00:00+02:00 – 2024-06-02T23:55:00+02:00

Le Weekend des Curiosités revient pour son édition 2024 !

Venez découvrir la nouvelle scène émergente et les talents de demain du 31 mai au 2 juin prochain au Bikini !

Au programme 3 jours de live, 3 scènes et plus de 20 artistes, de tout horizon muscial, pour démarrer la saison des festivals sous les meilleurs auspices.

Le Bikini 31520 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne Occitanie

