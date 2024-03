Le week-end du coeur Pujols, dimanche 9 juin 2024.

Le week-end du coeur Pujols Lot-et-Garonne

Tournois de foot à 7, pétanque, rando, trail, cani rando, kermesse géante, balade mobylettes, expo de véhicules et motos et baptêmes motos toute la journée.

Buvette et restauration sur place.

Bénéfices reversés à l’association Aladdin.

Tournois de foot à 7, pétanque, rando, trail, cani rando, kermesse géante, balade mobylettes, expo de véhicules et motos et baptêmes motos toute la journée.

Buvette et restauration sur place.

Bénéfices reversés à l’association Aladdin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 08:00:00

fin : 2024-06-09

Plateau Lacassagne

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Le week-end du coeur Pujols a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Villeneuve Vallée du Lot